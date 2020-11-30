OnePlus готовит доступный флагман OnePlus 9E

Мы уже писали о слухах, согласно которым в серию смартфонов OnePlus 9 войдут три модели. Как сообщает авторитетный инсайдер Макс Джамбор, третьей моделью после OnePlus 9 и 9 Pro станет OnePlus 9E. Это самый доступный смартфон из тройки, который будет лишен некоторых флагманских особенностей старших моделей.

По предварительным данным, OnePlus 9 Pro получит 6,7-дюймовый дисплей Fluid Amoled с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц, подэкранным дактилоскопом и закругленными кромками, врезанную в левый верхний угол фронтальную камеру на 32 Мп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 875, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, стереодинамики, поддержку Dolby Atmos, квадрокамеру с 5-кратным оптическим зумом, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 900 евро.