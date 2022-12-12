OnePlus готовит к релизу игровой монитор

Буквально неделю назад мы говорили о том, что компания OnePlus решила выйти на новый для себя рынок и представила полноценную механическую клавиатуру. Тогда мы даже окрестили её игровой, хотя на самом деле она подойдёт и для рабочих задач — производитель использовал качественные материалы и переключатели. А теперь компания официально анонсировала монитор X 27, который позволит компании выйти на рынок игровых мониторов. Правда, пока что компания хочет попробовать себя на рынке Индии, а уже потом, вероятно, она будет пробовать продавать устройство на других рынках. Но мы просто уверены, что новинка будет пользоваться спросом, так как это отличное решение для тех геймеров, которым всё равно на бренд — им нужен просто качественный вариант на каждый день.

Основным преимуществом монитора можно назвать то, что модель предоставляет частоту обновления в 165 Гц, чего предостаточно для современных соревновательных видеоигр. Возможно, пользователю не нужна такая частота, так как в одиночных играх хватило бы и 60 Гц, но это решение для тех, кто хочет получить максимум. Также производитель использует качественную матрицу, высокое разрешение и стильный корпус, что тоже имеет свою ценность для потенциального покупателя. К сожалению, пока что у нас нет никакой информации о желании производителя выпустить монитор за пределами Индии, но мы подождём, пока такая информация появится. Всё же не может компания ограничивать себя только одним рынком, пусть и таким огромным.