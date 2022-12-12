OnePlus готовит к релизу игровой монитор

Буквально неделю назад мы говорили о том, что компания OnePlus решила выйти на новый для себя рынок и представила полноценную механическую клавиатуру. Тогда мы даже окрестили её игровой, хотя на самом деле она подойдёт и для рабочих задач — производитель использовал качественные материалы и переключатели. А теперь компания официально анонсировала монитор X 27, который позволит компании выйти на рынок игровых мониторов. Правда, пока что компания хочет попробовать себя на рынке Индии, а уже потом, вероятно, она будет пробовать продавать устройство на других рынках. Но мы просто уверены, что новинка будет пользоваться спросом, так как это отличное решение для тех геймеров, которым всё равно на бренд — им нужен просто качественный вариант на каждый день.

Основным преимуществом монитора можно назвать то, что модель предоставляет частоту обновления в 165 Гц, чего предостаточно для современных соревновательных видеоигр. Возможно, пользователю не нужна такая частота, так как в одиночных играх хватило бы и 60 Гц, но это решение для тех, кто хочет получить максимум. Также производитель использует качественную матрицу, высокое разрешение и стильный корпус, что тоже имеет свою ценность для потенциального покупателя. К сожалению, пока что у нас нет никакой информации о желании производителя выпустить монитор за пределами Индии, но мы подождём, пока такая информация появится. Всё же не может компания ограничивать себя только одним рынком, пусть и таким огромным.
Представлен 45-дюймовый монитор LG UltraGear 45GR95QE-B…
Компании LG пополнила ассортимент сверхширокоформатных игровых мониторов моделью UltraGear 45GR95QE-B, ко…
LG Smart Monitor 32SQ780S получил собственную ОС …
Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью Smart Monitor 32SQ780S, который может похвастаться пр…
Представлен интерактивный перьевой дисплей Wacom Cintiq Pro …
Компания Wacom пополнила ассортимент интерактивных перьевых мониторов моделью Cintiq Pro 27, которая полу…
Представлен игровой 4LED-проектор BenQ TH690ST…
Компания BenQ пополнила ассортимент короткофокусных проекторов моделью TH690ST, которая создана по технол…
Монитор Redmi RMMNT27NF подешевел до 80 долларов …
Популярная китайская площадка JD.com снизила цену на 27-дюймовый монитор Redmi RMMNT27NF в рамках распрод…
Представлены QHD-мониторы Agon by AOC AG275QX/EU и AG275QXN/…
Бренд Agon by AOC представил мониторы AG275QX/EU и AG275QXN/EU, которые получили 27-дюймовые IPS и VA-пан…
ViewSonic представила монитор весом 225 кг…
Если вы думали, что уже видели самые безумные форматы телевизоров, то стоит обратить своё внимание на нов…
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц…
В центре внимания сегодня игровой монитор AOC Q27G2S с 27-дюймовой 10-битной IPS-панелью. Из особенностей…
Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контентаОбзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента
Обзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor