OnePlus готовит смартфон Clover

В последнее время можно наблюдать весьма заметное стремление крупных производителей смартфонов выпускать не только флагманские модели, но и весьма доступные смартфоны начального класса. Это вполне понятное желание, ведь производителю иногда банально выгоднее продавать миллионы доступных гаджетов. Теперь вот появилась информация о том, что новинка OnePlus Clover, о которой производитель пока что ничего толком не сказал, появится в ближайшем будущем в формате самого доступного устройства компании. Это действительно недорогой гаджет с дисплеем с разрешением 720р, который будет предоставлять возможность снимать качественные снимки и играть в игры на гаджете, который стоит не слишком уж дорого. Так что настоятельно рекомендуем его дождаться.