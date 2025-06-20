OnePlus готовит выделенную линейку геймерских смартфонов

Компания OnePlus, судя по всему, готовит совершенно новую линейку продуктов, ориентированных в первую очередь на геймеров. Смартфоны в этой серии будут отличаться увеличенными аккумуляторами, топовыми процессорами и аппаратными триггерами для игр. Пока что есть и не самая приятная новость — на старте новая серия будет доступна исключительно в Китае. Однако, если она окажется успешной на домашнем рынке, не исключено, что OnePlus выпустит её и за пределами страны. К сожалению, других подробностей о линейке или отдельных устройствах пока нет, но решение делать именно игровые модели на самом деле достаточно странное.

Стоит понимать, что на рынке нет успешных примеров игровых линеек смартфонов — даже у компании ASUS с её достаточно внушительным бюджетом на рекламу ворваться хотя бы в топ-20 по продажам не получается, так как геймеры хотя и обожают мобильные игры, но брать ради них специализированное устройство хочется далеко не каждому. Более того, геймерские смартфоны обычно стоят примерно как обычные флагманы, но при этом предлагают странные преимущества вроде аппаратных элементов ввода или дизайна, который сразу бросается в глаза. Но большинству пользователей этого не нужно — им нужен обычный флагман с топовым процессором, на котором иногда можно поиграть в любимые игры в течение какого-то времени. Так что хорошо, что OnePlus работает в этом направлении, но ожидать какого-то прорыва в этом направлении точно не стоит. Слишком узкая ниша.