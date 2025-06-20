OnePlus готовит выделенную линейку геймерских смартфонов

Стоит понимать, что на рынке нет успешных примеров игровых линеек смартфонов — даже у компании ASUS с её достаточно внушительным бюджетом на рекламу ворваться хотя бы в топ-20 по продажам не получается, так как геймеры хотя и обожают мобильные игры, но брать ради них специализированное устройство хочется далеко не каждому. Более того, геймерские смартфоны обычно стоят примерно как обычные флагманы, но при этом предлагают странные преимущества вроде аппаратных элементов ввода или дизайна, который сразу бросается в глаза. Но большинству пользователей этого не нужно — им нужен обычный флагман с топовым процессором, на котором иногда можно поиграть в любимые игры в течение какого-то времени. Так что хорошо, что OnePlus работает в этом направлении, но ожидать какого-то прорыва в этом направлении точно не стоит. Слишком узкая ниша.