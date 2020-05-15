OnePlus готовится выпустить аналог AirPods в июле

Ожидается, что первые настоящие беспроводные наушники OnePlus будут выглядеть почти так же, как AirPods. Пока нет информации о функциях и стоимости, которые OnePlus запланировал на данный момент. Можно лишь предположить, что они получат датчик приближения, функцию быстрого подключения к смартфону, порт USB-C, несколько микрофоном с системой шумоподавления для звонков и автономность в районе 4-5 часов.

Компания может пропустить некоторые из более интересных функций и предложить беспроводные наушники в качестве более дешевой альтернативы обычным AirPods. Ожидается, что OnePlus представит и среднюю линейку OnePlus Z в июле, что означает, что оба продукта могут быть представлены одновременно.