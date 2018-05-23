Компания OnePlus начала продажи своего нового флагмана OnePlus 6. Недавно новинка стала доступна в продаже через официальные ресурсы бренда (сайт OnePlus.com) в Европе и Китае. Девайс получил 6,28-дюймовый дисплей, чипсет Snapdragon 845, 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128/256 ГБ ПЗУ. В наличии у аппарата также имеется двойная основная камера. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3300 мА.ч. Предлагается два черных варианта расцветки корпуса: глянцевый Mirror Black и матовый Midnight Black по цене от 529 долларов.