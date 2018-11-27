OnePlus объединяется с McLaren для выпуска ограниченного тиража

Объединение с производителями суперкаров на смартфонах с ограниченным тиражом в последнее время стало частью тенденции в технологическом мире.

OnePlus заключил сделку с McLaren для работы над «загадочным» проектом. Ни одна из компаний не рассекретила подробности, но OnePlus намекнул, что «две марки обнародуют первый этап сотрудничества 11 декабря 2018 года на мероприятии запуска« Salute to Speed ​​», которое пройдет в McLaren Technology Центр в Великобритании ".

OnePlus не первая компания, которая заключила сделку с производителем суперкаров. Большинство телефонов с ограниченным тиражом обладают усиленными спецификациями, логотипом автопроизводителя и интерфейсом, предназначенных для соответствия стилю бренда автомобиля.