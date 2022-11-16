OnePlus обещает первой выпустить смартфон на Snapdragon 8 Gen 2

Сегодня компания Qualcomm официально анонсировала новый процессор флагманского уровня Snapdragon 8 Gen 2, который обладает внушительной производительностью и при этом энергоэффективнее многих конкурентов. Логично, что крупные производители сразу начали анонсировать свои смартфоны на базе этого процессора, так как это потенциально отличная возможность заработать на пока что эксклюзивном процессоре, которого нет у конкурентов. Другое дело, что иногда такого рода реклама становится слишком амбициозной — например, представители компании OnePlus сделали громкое заявление о том, что их грядущий флагман OnePlus 11 будет первым смартфоном на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, который только-только представили.

Проблема в том, что на самом деле это очень маловероятно — уже сейчас известно, что компания ASUS работает над игровым устройством на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, плюс у Samsung есть своё собственное решение, да и китайские компании тоже не планируют долго ждать. Та же Xiaomi в последнее время умудряется получать передовые технологии раньше крупных компаний из-за того, что имеет доступ к контрактам и производителям раньше остальных. Вероятно, именно Xiaomi выпустит свой флагман на базе Snapdragon 8 Gen 2 раньше всех компаний, так как в прошлом году именно так и было с флагманским чипом прошлого поколения. Но если у OnePlus получится обойти конкурентов, то мы будем только рады — это даст производителю определённое преимущество.