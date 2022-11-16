OnePlus обещает первой выпустить смартфон на Snapdragon 8 Gen 2

Проблема в том, что на самом деле это очень маловероятно — уже сейчас известно, что компания ASUS работает над игровым устройством на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, плюс у Samsung есть своё собственное решение, да и китайские компании тоже не планируют долго ждать. Та же Xiaomi в последнее время умудряется получать передовые технологии раньше крупных компаний из-за того, что имеет доступ к контрактам и производителям раньше остальных. Вероятно, именно Xiaomi выпустит свой флагман на базе Snapdragon 8 Gen 2 раньше всех компаний, так как в прошлом году именно так и было с флагманским чипом прошлого поколения. Но если у OnePlus получится обойти конкурентов, то мы будем только рады — это даст производителю определённое преимущество.