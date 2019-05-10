OnePlus обновит вибромоторчик в новом OnePlus 7 Pro

Вибромотор — один из немногих компонентов смартфонов OnePlus, который критикуют уже несколько лет сами фанаты компании, но это скоро может изменится.

Генеральный директор Пит Лау (Pete Lau) рассказал журналистам издания CNET, что производитель услышал критику и в новом смартфоне OnePlus 7 Pro инженеры полностью переделали вибромоторчик. По его словам, он станет больше, а также мощнее на 200%. Его установят в нижнюю часть смартфона. Из-за этого пришлось полностью поменять расположение внутренних элементов. Интенсивность вибрации пользователи смогут настраивать.

Как на само деле будет работать вибромотор, узнаем уже после первых обзоров устройства. Надеемся, что он будет на уровне того же Pixel 3 и iPhone XS.