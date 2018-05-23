OnePlus откажется от Dash Charge

Компания OnePlus была вынуждена отказаться от своей быстрой зарядки Dash Charge из-за патентных споров. Но, не все так страшно — просто само название уже используется двумя крупными компаниями. У Amazon есть бренд Dash, который активно продается в ЕС, а OnePlus хотела получить разрешение на использования данного названия в этом регионе. В названии было отказано, но сама зарядка, конечно же, работает как и работала. Просто в ближайшее время компания должна придумать какое-то новое название для своего варианта быстрой зарядки, чтобы он не конкурировал с названиями других брендов. Думаю, это вполне выполнимая задача, да и пользователи будут только рады, ведь на деле в их смартфонах ничего не изменилось. Новинка от OnePlus остается лучшим флагманом по нашему мнению, особенно в плане стоимости.