OnePlus перенесет режим Nightscape на другие камеры

OnePlus 7 Pro с тройной камерой имеет собственный ночной режим, получивший название Nightscape, и OnePlus работает над его улучшением. Режим OnePlus 7 Pro Nightscape доступен только через 48-мегапиксельную камеру заднего вида. Но руководитель OnePlus сообщил, что в будущем можно использовать этот режим вместе с другими камерами телефона. Снимки в ночном режиме, сделанные с помощью этих камер, заметно уступают снимкам в ночном режиме с основной камеры (благодаря лучшим возможностям слабой освещенности основной камеры). Поэтому, OnePlus планирует использовать режим Nightscape для селфи-камеры в OnePlus 7 Pro.