OnePlus перевыпускает обновление OxygenOS 11.1.1.1 для смартфона OnePlus Nord

На прошлой неделе компания OnePlus приостановила выпуск обновления OxygenOS для модели Nord. Теперь же компания снова выпускает обновление под новым номером сборки - OxygenOS 11.1.1.1. Напомним, что устройство было выпущено в конце июля 2020 года с OxygenOS 10.5 на базе Android 10.

Новое обновление доступно с тем же списком исправлений, но с другим номером сборки. OxygenOS 11.1.1.1 для смартфона OnePlus Nord приносит новый дизайн пользовательского интерфейса основанного на ОС Android 11, предлагая более удобную работу и оптимизацию системы. Оптимизированно энергопотребление для увеличения срока службы батареи. Обновления коснулись дисплея, темного режима, галереи и виджетов.