OnePlus планирует выпустить Android 10 одновременно с Google

Компания OnePlus существует не так давно, но за последние нескольких лет начала отличаться поддержкой программного обеспечения, поставляя частые обновления для своего компактного портфеля продуктов. И теперь, компания готовится выпустить стабильное обновление Android 10 для смартфонов OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 6T, OnePlus 6, OnePlus 5T и OnePlus 5.

Учитывая, что от Google ожидается широкое распространение новой версии ОС для линейки Pixel 3 сентября, можно предположить, что OnePlus потребуется не менее пары дополнительных недель для оптимизации и стабилизации своей версии OxygenOS на базе Android 10. Но, как ни странно, компания может начать свой собственный запуск 3 сентября.