OnePlus поставляет смартфоны с предустановленным Facebook

На просторах интернета достаточно активно обсуждают новость о том, что компания OnePlus официально поставляет свои смартфоны с предустановленным Facebook. Более того, у некоторых пользователей сразу после включения гаджета еще и Instagram обновляется, что тоже говорит о том, что приложение предустановлено в память гаджета прямо с завода. Не сказать, что это большая проблема, ведь этими приложениями пользуется буквально каждый второй владелец современного гаджета, но все же пользователям не очень понравилось, что на их гаджеты помимо базовых приложений стали устанавливать еще что-то. Вероятно, удалить приложения можно, но это не самая приятная новость. Все же данные приложения кому-то могут быть и не нужны на самом деле.