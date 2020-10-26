OnePlus представила Nord N10 5G

Длительное время в сети ходили новости о том, что компания OnePlus планирует выпустить в продажу свой новый доступный смартфон, который действительно будет доступным. Теперь состоялся официальный анонс смартфона OnePlus Nord N10 5G, который обладает почти всеми функциями флагманского смартфона при стоимости всего в 200 евро. Конечно, цена для нашего рынка будет сконвертирована немного не такая, но это все равно достаточно доступное решение от известного бренда, которое стоит адекватных денег. Тем более, если пользователь хочет купить смартфон и дождаться появления поддержки 5G, то обязательно стоит обратить своё внимание на этот продукт, ведь конкурентов с такой ценой и поддержкой сотовых сетей пятого поколения почти нет.

Комментарии и отзывы OnePlus Nord N10 5G
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