OnePlus представила Nord N300 за 228 долларов

Сегодня компания OnePlus официально представила свой новый доступный смартфон Nord N300, который, как оказалось, обладает достаточно неплохим набором бонусов за свою цену в 228 долларов. Начать стоит с того, что у смартфона, который явно относится к сегменту доступных устройств, имеется дисплей с диагональю 6,58 дюйма и частотой обновления в 90 Гц. Это действительно достаточно качественный экран, который чаще всего встречается в смартфонах среднего класса и даже выше. Видимо, производитель так решил привлечь к себе внимание и выпустил в свет гаджет с очевидным преимуществом. При этом дизайн корпуса остался примерно прежним, у гаджета фирменный дизайн камер на тыльной стороне устройства и достаточно привлекательный корпус из пластика.

Впрочем, безусловно, это всё тот же смартфон начального уровня, так что ожидать какой-то безумной производительности или качества фотографий на уровне с флагманами не стоит, этого не будет. Смартфон работает на вполне простом процессоре MediaTek Dimensity 810, имеет 4 ГБ оперативной памяти, чего в целом должно хватить на все задачи, плюс 64 ГБ встроенной памяти для хранения контента. Не сказать, что это передовые характеристики, конечно, но, с другой стороны, пользователь получает более чем качественно устройство за разумные деньги — это главное. За 230 долларов сейчас тяжело найти смартфон с более производительным железом, плюс нужно понимать, что далеко не все хотят покупать малоизвестных китайских конкурентов.