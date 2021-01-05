OnePlus представила OxygenOS Open Beta 1

Несколько дней назад OnePlus пообещал выпустить для OnePlus Nord на этой неделе. Обещание компания сдержала — обновление доступно для загрузки в сообществе OnePlus. Заинтересованные пользователи устройства могут установить это обновление без потери данных, но им все равно рекомендуется сделать резервную копию на случай чрезвычайной ситуации. Важно отметить, что обновление не только знакомит пользователей смартфона с Android 11, но и предлагает массу новых функций благодаря OxygenOS 11. Прежде всего, новая сборка содержит новые визуальные эффекты пользовательского интерфейса и оптимизацию для стабильности некоторых сторонних приложений. Кроме того, обновление добавляет 10 новых стилей часов AOD (Always-on Display), в том числе «Insight Clock Style», который был разработан в сотрудничестве со школой дизайна Parsons.

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