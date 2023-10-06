OnePlus представила доступный планшет Pad Go

Внутри Pad Go находится процессор MediaTek Helio G99, а также 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. На тыльной стороне планшета расположена основная камера на 8 Мп, которая весьма неожиданно расположена в самом центре. Интересно, что бюджетный планшет OnePlus Pad Go работает на фирменной прошивке OxygenOS 13.2 на базе операционной системы Android 13. Информации о возможности обновить гаджет до Android 14 пока что нет, конечно же, но есть поддержка функций зеркалирования экрана, обмена файлами и общий буфер обмена между гаджетами компании. Ёмкость батареи в Pad Go составляет 8 000 мАч, поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 33 Вт, но точных данных про автономность нет. И стоит планшет всего 240 долларов в базовой комплектации.