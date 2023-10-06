OnePlus представила доступный планшет Pad Go

Сегодня компания OnePlus представила свой новейший планшетный компьютер OnePlus Pad Go, который предлагает упрощённые характеристики по сравнению с OnePlus Pad, при этом имея гораздо более привлекательную стартовую цену. Начать стоит с того, что Pad Go оснащён 11,35-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1720x2408 пикселей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 7:5. То есть это достаточно качественный дисплей, особенно если учитывать, что речь идёт про доступный планшетный компьютер. OnePlus также добавила в планшет нового поколения сразу четыре динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos и 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Внутри Pad Go находится процессор MediaTek Helio G99, а также 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. На тыльной стороне планшета расположена основная камера на 8 Мп, которая весьма неожиданно расположена в самом центре. Интересно, что бюджетный планшет OnePlus Pad Go работает на фирменной прошивке OxygenOS 13.2 на базе операционной системы Android 13. Информации о возможности обновить гаджет до Android 14 пока что нет, конечно же, но есть поддержка функций зеркалирования экрана, обмена файлами и общий буфер обмена между гаджетами компании. Ёмкость батареи в Pad Go составляет 8 000 мАч, поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 33 Вт, но точных данных про автономность нет. И стоит планшет всего 240 долларов в базовой комплектации.
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