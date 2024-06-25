OnePlus представила доступный смартфон Nord CE4 Lite

Сегодня оказалось, что новый смартфон OnePlus Nord CE4 Lite перенял некоторые функции от куда более дорогого Nord CE4, что является хорошей новостью для тех, кто был сильно разочарован возможностями прошлогоднего Nord CE 3 Lite. Например, производитель в случае с этим смартфоном полностью отказался от ЖК-экрана в пользу использования OLED-панели. Это достаточно качественная панель с теми же характеристиками, что и в OnePlus 11. Дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма с разрешением 1080x2400 пикселей (соотношение сторон 20:9) и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость составляет 1200 нит, что является значительным улучшением по сравнению с 680 нит у прошлогодней модели. Дополнительным бонусом является то, что сканер отпечатков пальцев теперь находится под экраном, а не сбоку.

Также стоит отметить, что OnePlus Nord CE4 Lite оснащён аккумулятором ёмкостью на 10% больше — в данном случае это 5500 мАч. Кроме того, зарядка смартфона стала немного быстрее и демонстрирует доступную мощность в 80 Вт, так что полный заряд до 100% занимает разумное время — всего 52 минуты. И несмотря на увеличенную ёмкость аккумулятора, новая модель тоньше и легче своего предшественника — 8,1 мм и 191 граммов против 8,3 мм и 195 граммов у Nord CE 3 Lite. Но по какой-то причине смартфон оснащён процессором Snapdragon 695. Да, тем же процессором, что и в Nord CE 3 Lite и Nord CE 2 Lite. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 ГБ памяти UFS 2.2, так что улучшений по аппаратной части нет.
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