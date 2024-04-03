OnePlus представила функцию стирания объектов с фото на базе ИИ

Сегодня появилась информация о том, что компания OnePlus наконец-то обратила внимание на направление искусственного интеллекта и начала заниматься разработками, которые позволят улучшить пользовательский опыт. Более того, компания сразу же представила свой новый инструмент под названием AI Eraser. Эта функция удаляет ненужные элементы с ваших фотографий, как это уже делают многие другие инструменты от компаний вроде Google, например. Правда, стоит сразу отметить, что компания сообщает, что этот инструмент будет доступен уже в этом месяце, но только на смартфонах OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Open, OnePlus 11 и OnePlus Nord CE4. При этом нужно понимать, что функция будет доступна только в тех регионах, где данный смартфон можно купить официально — в регионах, где OnePlus официально не представлена, доступа к технологии не будет.

К сожалению, пока что не совсем ясно, будет ли обновление доступно через апдейт операционной системы OxygenOS или компания обновит собственное приложение OnePlus Photo Gallery. Кроме того, на данный момент нет информации о том, происходит ли обработка фотографии с использованием искусственного интеллекта локально на устройстве или компания задействует облачные сервисы и нужно иметь подключение к интернету на постоянной основе. Это всё достаточно важные моменты, на которые стоит обратить внимание, но, с другой стороны, приятно, что такие технологии постепенно появляются на смартфонах различных производителей.
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