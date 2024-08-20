OnePlus представила наушники Buds Pro 3

Компания OnePlus только что официально представила новое поколение своих беспроводных наушников Pro, что будет интересно многим поклонникам качественной, но недорогой техники. Стоит отметить, что наушники OnePlus Buds Pro 3 оснащены двойной системой драйверов — под капотом расположен один 11-мм низкочастотный и один 6-мм высокочастотный динамики. А главное отличие от модели Pro 2 заключается в новой двойной системе ЦАП, которая впервые появилась в этой серии. Один ЦАП отвечает за низкочастотный динамик, другой — за высокочастотный, что позволяет существенно повысить качество звука. Также дизайн низкочастотного динамика был улучшен с использованием двух магнитов, что является ещё одним апгрейдом по сравнению с моделью Pro 2.

Эти изменения обеспечивают мощные басы и чистые высокие частоты — по заявлению OnePlus (пока что реальных обзоров нет, так что оценить возможности наушников можно только по маркетинговым заявлениям). Настройкой звука занималась датская компания Dynaudio, известная своими акустическими системами, плюс здесь задействована новая система адаптивного шумоподавления, которая автоматически регулирует уровень подавления шума в зависимости от характеристик окружающей среды. Например, если вы выходите из тихого офиса на шумную улицу, система может увеличить уровень шумоподавления до 50 дБ, а в тихом помещении она будет работать на минимуме возможностей. А стоят наушники 180 долларов, что довольно разумно.
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