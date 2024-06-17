OnePlus представила передовую батарею Glacier Battery

Некоторое время назад инсайдер из Китая сообщил о скором анонсе новой технологии производства аккумуляторных батарей, которые якобы должны использоваться в будущем OnePlus Ace 3 Pro. А сегодня компания официально подтвердила эту новость, сообщив, что OnePlus тесно сотрудничала с CATL, чтобы представить новую технологию OnePlus Glacier Battery. К сожалению, в официальном сообщении производителя не раскрываются подробности новой аккумуляторной батареи, есть информация, что данные компании разработали высокопроизводительную батарею для мобильных устройств с использованием кремниевого отрицательного электрода. Это должно обеспечить более высокую плотность при сохранении высокой скорости зарядки.

Соответственно, если верить данным инсайдеров из Китая, устройство будет оснащено огромной батареей ёмкостью 6100 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки, что значительно выше средних показателей в отрасли. С другой стороны, на самом деле это не такой уж невероятный прорыв, потому что смартфонов на 5500 мАч на рынке предостаточно — большинство компаний сейчас используют именно такого рода батареи для выпуска своих флагманских гаджетов. Теперь интересно посмотреть на стоимость смартфона на момент, когда он отправится в продажу. Дело в том, что батарея это серьёзный бонус, но потенциальным покупателям явно хочется иметь немного больше преимуществ над конкурентами. Будем надеяться, что производитель сможет это реализовать.