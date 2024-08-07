OnePlus представила складной смартфон Open в версии Apex Edition

Сегодня компания OnePlus официально анонсировала новую версию своего складного флагманского смартфона OnePlus Open под названием Apex Edition, которая представлена в цвете Crimson Shadow с тыльной панелью из искусственной кожи бордового цвета. Впрочем, помимо нового цвета данная обладает ещё некоторыми весьма интересными характеристиками, на которые стоит обратить внимание. Например, версия Apex Edition оснащена 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, тогда как у базовой версии характеристики куда более простые. Также новинку оснастили обновлённым ползунком с отделкой с характерной текстурой и оранжевым акцентом. Обновлённый ползунок теперь поддерживает режим VIP, который позволяет отключить камеры, микрофон и определение местоположения.

Для этого нужно переместив ползунок в верхнее положение — в этом случае гаджет будет работать в режиме «Инкогнито», что в определённых ситуациях очень удобно. Кроме того, представители компании OnePlus утверждают, что при активации данного режима задействуется ещё и технология шифрования и конфиденциальности на уровне чипа, хотя как именно это работает пока что не совсем понятно, а сама компания деталей не предоставляет. Правда, стоит новинка крайне дорого. OnePlus Apex Edition будет продаваться в США по цене 1900 долларов, а цены для Европы будут объявлены 27 августа, то есть сейчас это один из самых дорогостоящих складных смартфонов на современном рынке. Но выглядит он очень даже интересно.