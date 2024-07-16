OnePlus представила смартфон Nord 4

Сегодня компания OnePlus официально представила свой новый смартфон Nord 4, который на фоне потенциальных конкурентов выделяется дизайном и приличным набором характеристик за разумные деньги. Например, этот смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 и доступен с 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, что позволяет пользователю выбрать наиболее интересное решение для своих задач и по своему бюджету. Объём встроенной памяти составляет 128 ГБ (UFS 3.1) или 256/512 ГБ (UFS 4.0). В данном случае брать 256 ГБ, конечно, более выгодно с точки зрения скорости передачи данных. Примечательно, что смартфон OnePlus Nord 4 оснащён 6,74-дюймовым Super Fluid AMOLED дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 1240p. Это абсолютно флагманский дисплей, который отлично справляется с отображением фильмов, сериалов, игр и не только.

На тыльной панели гаджета находится основная камера на 50 Мп с OIS и EIS, а также ультраширокоугольная камера на 8 Мп. Основная камера может записывать видео с разрешением до 4K при 60 кадрах в секунду, что тоже для этого сегмента является большой редкостью. Ещё OnePlus Nord 4 оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, которая позволяет зарядить устройство до 100% менее чем за 30 минут. Правда, в комплекте адаптера питания нет, так что его нужно будет покупать самостоятельно. Крайне интересное решение для тех, кто не горит желанием покупать флагман за большие деньги.
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