OnePlus представит Bullets Wireless Z2 на своем мероприятии

Сегодня OnePlus, объявила дату когда она представит 10 Pro для мировых рынков. Но оказывается, что телефон будет не единственным новым продуктом который будет представлен на мероприятии. К нему присоединятся OnePlus Bullets Wireless Z2, который, судя по названию, должен прийти на смену OnePlus Bullets Wireless Z, выпущенному еще в 2020 году.

Согласно отчету, это будут самые доступные беспроводные наушники OnePlus, они будут представлены в сине-черном цвете, с физическими кнопками громкости и мультимедиа на правой стороне шейного обода. Наушники будут примагничиваться, когда они не используются.
Комментарии и отзывы OnePlus Bullets Wireless Z2
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