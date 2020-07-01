OnePlus представит Nord 7 июля

Компания OnePlus официально рассказала о своем новом смартфоне под названием Nord, который будет представлен 7 июля. Данный смартфон обладает весьма интересным дизайном корпуса. На лицевой панели всю площадь занимает сам дисплей, в нем есть вырез под фронтальную камеру, состоящую из двух модулей, а на тыльной стороне размещено три камеры в форме буквы Г. Также производитель в видео подтвердил отсутствие разъема для подключения наушников, что говорит нам о весьма высоком уровне технологичности устройства. Осталось только узнать стоимость и тогда можно будет говорить о каких-либо преимуществах или недостатках данного решения. Без цены говорить об этом нет никакого смысла, ведь мы не знаем в каком сегменте будет Nord.

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