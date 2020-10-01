OnePlus представит более доступные беспроводные наушники Buds Z 14 октября

Компания OnePlus готовится представить новые продукты 14 октября. Речь идет о паре новых полностью беспроводных наушников, которая будет называться OnePlus Buds Z. Пока известно не так много.

Хотя оригинальная модель все еще может предложить пользователям отличный звук и зарядку за считанные минуты, вес каждого наушника составляет 4,7 г в отличее от 4,35 г OnePlus Buds Z. Также быстрая зарядка может стать ключевым моментом для продажи новой пары настоящих беспроводных наушников по цене $ 50 или даже меньше. OnePlus Buds Z дебютирую вместе с OnePlus 8T.