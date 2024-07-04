OnePlus представит смартфон Nord 4 уже 16 июля

Вчера компания OnePlus официально подтвердила информацию о том, что она запустит новый смартфон под названием Nord 4 на мероприятии в Милане, Италия, уже 16 июля.Здесь стоит отметить, что ранее инсайдеры говорили о неком ремейке смартфона OnePlus Ace 3V, который недавно был представлен на китайском рынке. Это в целом нормальная практика — выпускать смартфоны для рынка Поднебесной, а потом под другим названием выпускать этот же смартфон на других рынках. Но теперь оказалось, что это совершенно разные смартфоны. Да, некоторые характеристики гаджетов могут быть похожими, но Nord 4 выглядит совершенно иначе в плане дизайна корпуса. Более того, за сегодняшний день в сети появилось очень много утечек, которые говорят о том, что устройство нового поколения действительно будет чем-то крайне необычным.

Например, у нового устройства имеется металлическая тыльная панель, тогда как верхняя часть выполнена из стекла и создаёт интересный контраст материалов. Кроме того, появилась информация о том, что смартфон Nord 4 будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, что должно повысить производительность новинки до топового уровня среднего класса. Здесь стоит отметить, что на самом деле смартфон, конечно, не флагман и ожидать от него безумной производительности точно не стоит, но, с другой стороны, его возможностей всё равно будет предостаточно для того, чтобы играть в игры, запускать софт и многое другое. В этом нет никакого сомнения.