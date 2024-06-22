OnePlus рассказала про новый аккумулятор Glacier Battery

Вчера компания OnePlus официально подтвердила, что работает над новой технологией аккумуляторных батарей под названием Glacier Battery, а сегодня компания даже раскрыла различные детали нового проекта на своей странице в социальных сетях, что даёт нам достаточно ясное представление о том, что эта батарея даст пользователю в обозримом будущем. Например, представители компании заявили, что новое решение с аккумулятором будет более эффективным и долговечным, особенно в сравнении с современными моделями аккумуляторных батарей, плюс новая технология может похвастаться чрезвычайно высокой плотностью энергии по сравнению с существующими решениями на рынке.

Более того, и это даже важнее на самом деле, новый элемент сможет сохранять как минимум 80% своей первоначальной ёмкости после четырёх лет регулярного использования, что значительно выше среднего показателя в отрасли — 800 циклов зарядки. OnePlus также подтвердила информацию о ёмкости в 6100 мА·ч, которую ранее слили в сеть инсайдеры, и сообщила, что эта батарея будет установлена в модели Ace 3 Pro, выпуск которой состоится на следующей неделе. Новый аккумулятор будет обладать плотностью энергии 763 Вт·ч/л, при этом вес аккумулятора составит всего 14 граммов. Батарея также сохранит поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, что позволит заряжать её ёмкость в 6100 мА·ч с 1% до 100% всего за 36 минут. Аккумулятор был разработан совместно с CATL, крупнейшим производителем аккумуляторов в сфере электромобилей, так что проблем с производством точно не возникнет.