OnePlus разыграет смартфон OnePlus Nord LE

OnePlus представила смартфон Nord LE или Literally Only One Edition. Устройство выпущено в единственном экземпляре. Купить аппарат невозможно. Смартфон OnePlus Nord LE - это тот же OnePlus Nord, он имеет такой же дисплей Fluid AMOLED с частотой 90 Гц, такие же характеристики. Отличием является цветовое исполнение OnePlus Nord LE - зеленый градиент.

Компания OnePlus разыграет модель Nord LE. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на официальную учетную запись OnePlus Nord в Instagram, а затем опубликовать изображение вашего текущего смартфона в ленте Instagram вместе с хэштегом #SwitchToNord в подписи, чтобы получить шанс выиграть OnePlus Nord LE.