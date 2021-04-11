OnePlus разыграет смартфон OnePlus Nord LE

OnePlus представила смартфон Nord LE или Literally Only One Edition. Устройство выпущено в единственном экземпляре. Купить аппарат невозможно. Смартфон OnePlus Nord LE - это тот же OnePlus Nord, он имеет такой же дисплей Fluid AMOLED с частотой 90 Гц, такие же характеристики. Отличием является цветовое исполнение OnePlus Nord LE - зеленый градиент.

Компания OnePlus разыграет модель Nord LE. Для участия в конкурсе необходимо подписаться на официальную учетную запись OnePlus Nord в Instagram, а затем опубликовать изображение вашего текущего смартфона в ленте Instagram вместе с хэштегом #SwitchToNord в подписи, чтобы получить шанс выиграть OnePlus Nord LE.
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