OnePlus создает новый Always On Display

Какое-то время назад в моду вошли Always On Display, которые позволяют наблюдать на экране смартфона время или уведомления, даже когда он выключен. Это довольно крутая функция, так как устройство при этом экономит заряд батареи и при этом выдает всю нужную для пользователя информацию. Теперь появилась информация о том, что в компании OnePlus работают над улучшением технологии Always On Display, которая будет работать намного эффективнее и предоставит пользователю больше полезных данных при экономии заряда батареи. Это полезно, если вы просто хотите проверять время или, например, планируете постоянно ставить будильник. Пока что не совсем понятно, как именно будет работать новый дисплей, но нам уже хочется на него посмотреть.

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