OnePlus выпустил открытую бета-версию Android 10 для OnePlus 6

OnePlus выпустил открытую бета-версию Android 10 для серии OnePlus 7, а теперь добавит ее в OnePlus 6 и 6T. Для обновления пользователям потребуется как минимум 3 ГБ свободного места на диске. В настоящее время это бета-версия программного обеспечения, и она не так стабильна, как текущая версия Android на вашем устройстве.

Обновление включает в себя новый интерфейс, разрешения местоположения для конфиденциальности, новые формы значков для отображения в быстрых настройках, ​​нижняя панель навигации, функция Game Space, блокировать спам по ключевым словам для сообщениях.