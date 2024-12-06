OnePlus вводит пожизненную гарантию на дисплеи

Компания OnePlus сегодня объявила о запуске программы для решения проблемы с зелёными линиями на AMOLED-дисплеях, которая затрагивает устройства данного бренда в достаточно массовом порядке. Компания утверждает, что проблема вызвана совокупностью факторов, а не одной конкретной причиной, и речь не о некачественном дисплее или чём-то в таком духе. Для устранения брака компания OnePlus планирует улучшить структуру дисплея, внедрить строгий контроль качества и предложить расширенную гарантию на дисплеи. Соответственно, теперь все AMOLED-дисплеи, которые использует компания OnePlus, оснащаются улучшенным слоем PVX для герметизации краёв. Этот слой предотвращает проникновение влаги и кислорода внутрь дисплея, что увеличивает срок его службы.

Также компания усиливает контроль качества, проводя более 180 тестов, имитирующих экстремальные условия эксплуатации смартфона. И, что самое интересное, теперь компания OnePlus предлагает пожизненную гарантию на случай возникновения зелёных линий для всех моделей смартфонов, как старых, так и новых. Это первый бренд, который предоставляет такую гарантию в мире. И если на вашем устройстве возникнет эта проблема, дисплей заменят, даже если гарантийный срок смартфона давно истёк. Правда, пока что нет точных данных о том, в каких регионах мира это будет доступно, так что стоит подождать большего количества деталей от специалистов. Но есть ощущение, что производитель очень хорошо вышел из ситуации.