Крупные производители электроники уже давно вышли на рынок телевизоров, так как умные устройства в этом сегменте позволяют получать просто море положительных эмоций от использования. Более того, производители предоставляют пользователю возможность работать с различными сервисами и приложениями, что достаточно удобно. Теперь телевизоры Oneplus TV 32Y1/43Y1 OTA2 получат обновление, которое должно оптимизировать работу устройств для повышения их производительности в приложениях и различных требовательных процессах. Вопрос только в том, когда телевизоры получат глобальное обновление, ведь пока что инсайдеры говорят только про модели для Китая и Индии, тогда как телевизоры эти доступны и в других регионах по всему миру.