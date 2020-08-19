Oneplus TV 32Y1/43Y1 OTA2 получат обновление

Крупные производители электроники уже давно вышли на рынок телевизоров, так как умные устройства в этом сегменте позволяют получать просто море положительных эмоций от использования. Более того, производители предоставляют пользователю возможность работать с различными сервисами и приложениями, что достаточно удобно. Теперь телевизоры Oneplus TV 32Y1/43Y1 OTA2 получат обновление, которое должно оптимизировать работу устройств для повышения их производительности в приложениях и различных требовательных процессах. Вопрос только в том, когда телевизоры получат глобальное обновление, ведь пока что инсайдеры говорят только про модели для Китая и Индии, тогда как телевизоры эти доступны и в других регионах по всему миру.

Комментарии и отзывы Oneplus TV 32Y1/43Y1 OTA2
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