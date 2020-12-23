Оперативная память LPDDR5 Xiaomi Mi 11 может достигать скорости до 6400 Мбит/с

Китайская компания Xiaomi официально объявила, что ее будущий флагман Mi 11, будет иметь оперативную память LPDDR5 со скоростью памяти до 6400 Мбит/с.

Под капотом компания подтвердила, что смартфон Mi 11 будет оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 888, и теперь компания также сообщила, что флагман будет оснащен оперативной памятью LPDDR5, которая может достигать скорости памяти до 6400 Мбит/с. Также компания поделилась рекламным изображением, на котором график демонстрирует различные поколения памяти.

Этот график также подчеркивает увеличение скорости памяти по сравнению с предыдущим поколением и даже с другой оперативной памятью LPDDR5, обнаруженной в других флагманских смартфонах текущего поколения. Xiaomi подчеркнула, что новая оперативная память LPDDR5, установленная в Mi 11, будет на 116 процентов быстрее по сравнению с предыдущим поколением.