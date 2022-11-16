Oppo A1 Pro получил изогнутый 120-Гц AMOLED-экран

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo A1 Pro, которая оценена в 255 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 280 долларов за 8/256 ГБ и 325 долларов за 12/256 ГБ.

Новинку также оснастили 6,7-дюймоывым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 108 Мп и 2 Мп), подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, поддержкой сетей 5G и предустановленной ОС Android 13 с фирменной настройкой ColorOS 13. Размеры устройства равны 162,3:74,3:7,7 мм, а масса – 171 г.