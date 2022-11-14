Oppo A1 Pro получит камеру на 108 Мп

Стоит сразу уточнить, что Oppo A1 Pro является устройством скорее среднего класса, нежели флагманским смартфоном. Благодаря этому у производителя потенциально есть преимущество над конкурентами, у которых пока что камеры такого высокого разрешения нет. Безусловно, количество мегапикселей не говорит нам о конечном качестве контента, так как фотографии, снятые на Oppo A1 Pro, вполне могут быть темными, шумными и не совсем качественными, просто в высоком разрешении. Но пока что говорить об этом рано, так как на самом деле смартфон анонсируют только 16 ноября, а в продажу он поступит до конца месяца. И тогда можно будет говорить о качестве фотографий на эту новую камеру, которая, вероятно, является основным преимуществом данного смартфона.