Oppo A1 Pro получит камеру на 108 Мп

На текущий момент производительность мобильных процессоров буквально упёрлась в потолок — производители чипов с каждым разом повышают мощность своих решений всего на несколько процентов, так как выжать больше при текущем уровне технологий просто невозможно. Другое дело, что есть иные пути, в которых можно хвастаться внушительными достижениями — например, область камер. В этом направлении производитель вполне может совладать с задачами маркетинга, например, как смартфон Oppo A1 Pro, который вроде не предлагает ничего удивительного, но при этом позволяет получать море положительных эмоций благодаря достаточно внушительной камере на 108 Мп. Да, сейчас удивить пользователя просто количеством мегапикселей уже трудно, но возможно.

Стоит сразу уточнить, что Oppo A1 Pro является устройством скорее среднего класса, нежели флагманским смартфоном. Благодаря этому у производителя потенциально есть преимущество над конкурентами, у которых пока что камеры такого высокого разрешения нет. Безусловно, количество мегапикселей не говорит нам о конечном качестве контента, так как фотографии, снятые на Oppo A1 Pro, вполне могут быть темными, шумными и не совсем качественными, просто в высоком разрешении. Но пока что говорить об этом рано, так как на самом деле смартфон анонсируют только 16 ноября, а в продажу он поступит до конца месяца. И тогда можно будет говорить о качестве фотографий на эту новую камеру, которая, вероятно, является основным преимуществом данного смартфона.