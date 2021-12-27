Oppo A11s представлен официально

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo A11s, которая уже доступна для покупки в Китае по цене в 155 долларов за базовый вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили восьмиядерным чипсетом Snapdragon 460, 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, дактилоскопом на задней панели, габаритами 163,9:75,1:8,4 мм и массой 188 граммов, а также предустановленной ОС Android 10 с оболочкой ColorOS 7.2. Версия на 8/128 ГБ обойдется в 188 долларов.