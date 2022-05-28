Oppo A57 4G оценен в 160 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью A57 4G, которая оценена в 160 долларов. Новинку оснастили 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 60 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, основной камерой разрешением 13 Мп и предустановленной ОС Android 12.

Напомним, что в апреле была представлена 5G-версия A57, которая отличается 90-Гц дисплеем, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 с модемом для сотовых сетей пятого поколения и поддержкой проводной 10-Вт зарядки. Его цена составляет 235 долларов.