Oppo A57 4G оценен в 160 долларов

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью A57 4G, которая оценена в 160 долларов. Новинку оснастили 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 60 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, основной камерой разрешением 13 Мп и предустановленной ОС Android 12.

Напомним, что в апреле была представлена 5G-версия A57, которая отличается 90-Гц дисплеем, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 810 с модемом для сотовых сетей пятого поколения и поддержкой проводной 10-Вт зарядки. Его цена составляет 235 долларов.
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