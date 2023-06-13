Oppo A57 обновят до Android 14

Компания Oppo выложила перечень смартфонов, которые будут обновлены до Android 14. В список вошли модели Oppo A98, Oppo A78, Oppo A77, Oppo A57, Oppo Reno8 Pro, Oppo Reno8, Oppo Reno8T, Oppo Reno7, Oppo Find X5, Oppo Find X5 Pro и Oppo Find X3 Pro. Пока китайский производитель не раскрыл точные даты начала распространения прошивок. Ранее компания Google опубликовала третью бета-версию операционной системы Android 14 для разработчиков. Выход финальной версии состоится уже в августе.

Напомним, что выпущенный в апреле прошлого года Oppo A57 5G оснащается 6,56-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, процессором MediaTek Dimensity 810 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 10-Вт зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором и портом USB-C.
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