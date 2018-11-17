Oppo A7 с функцией HyperBoost

Появилась новая информация о смартфоне Oppo A7.

Новый телефон оснащен чипсетом Snapdragon 450, вырезом Waterdrop и огромной батареей емкостью 4,230 мАч, но самой впечатляющей особенностью является HyperBoost для плавного игрового процесса, что делает Oppo A7 первым игровым смартфоном среднего класса с собственной технологией.

Дисплей Oppo A7 имеет диагональ 6,2 дюйма, разрешение 720p и соотношение сторон 19:9. Присутствует вырезка в виде капли, как в случае со многими недавними телефонами Oppo. Китайская версия будет иметь 4/64 ГБ памяти.

Сзади будет располагаться двойная камера на 13 MP + 2 MP. В телефоне установлена ​​огромная батарея емкостью 4,230 мАч. Смартфон будет работать на Android с фирменной оболочкой ColorOS 5.2. HyperBoost был представлен на специальном мероприятии еще в середине октября в качестве ответа на технологию GPU Turbo от Huawei. Функция адаптирует использование процессоров и графических процессоров для обеспечения до 31% более плавного опыта в выбранных мобильных играх, включая Arena of Valor, PUBG и последнюю FIFA.