Oppo A72 5G оснащен новым чипом MediaTek Dimensity 720

Oppo представила 5G версию смартфона Oppo A72, выпущенного в апреле. Oppo A72 5G имеет такой же 6,5 дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FullHD +, но частота обновления экрана составила 90 Гц. 5G версия получила новый, недавно анонсированный чип MediaTek Dimensity 720 в паре с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти.

Смартфон Oppo A72 5G оснастили 8 Мп селфи-камерой и 16 Мп задней тройной камерой. Емкость аккумулятора составляет 4040 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт через USB-C порт. С коробки смартфон будет работать на операционной системе Android 10 c ColorOS 7.2. Устройство имеет технологию улучшения звука Dirac 2.0. Гаджет Oppo A72 5G появится 31 июля на рынке Китая по цене 270 долларов.
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