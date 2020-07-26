Oppo A72 5G оснащен новым чипом MediaTek Dimensity 720

Смартфон Oppo A72 5G оснастили 8 Мп селфи-камерой и 16 Мп задней тройной камерой. Емкость аккумулятора составляет 4040 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт через USB-C порт. С коробки смартфон будет работать на операционной системе Android 10 c ColorOS 7.2. Устройство имеет технологию улучшения звука Dirac 2.0. Гаджет Oppo A72 5G появится 31 июля на рынке Китая по цене 270 долларов.
Oppo представила 5G версию смартфона Oppo A72, выпущенного в апреле. Oppo A72 5G имеет такой же 6,5 дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FullHD +, но частота обновления экрана составила 90 Гц. 5G версия получила новый, недавно анонсированный чип MediaTek Dimensity 720 в паре с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти.