Oppo A77 5G с процессором Dimensity 810 замечен на Geekbench

Oppo A77 5G был замечен в базе данных Geekbench, что указывает на несколько ключевых характеристик и скорый запуск. В отчете указано, что предстоящий телефон будет оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity SoC. Также ожидается, что смартфон будет работать на Android 12 из коробки. Ранее телефон также был замечен на веб-сайтах NBTC, FCC, GCF и HTML5Test Certification с номером модели CPH2339.

Список показывает, что Oppo A77 5G оснащен процессором MediaTek под названием MT6833V/PNZA. Процессор имеет 6 энергоэффективных ядер с тактовой частотой 2,0 ГГц и 2 высокопроизводительных ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц. Таким образом, ожидается, что Oppo A77 5G будет оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 810.

Dimensity 810 сопровождается графическим процессором Adreno 610. В отчете также указано, что смартфон будет иметь 6 ГБ оперативной памяти. Там нет упоминания о внутренней памяти, однако телефон может предложить до 128 ГБ памяти.