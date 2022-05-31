Oppo A77 5G с процессором Dimensity 810 замечен на Geekbench

Список показывает, что Oppo A77 5G оснащен процессором MediaTek под названием MT6833V/PNZA. Процессор имеет 6 энергоэффективных ядер с тактовой частотой 2,0 ГГц и 2 высокопроизводительных ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц. Таким образом, ожидается, что Oppo A77 5G будет оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 810.
Dimensity 810 сопровождается графическим процессором Adreno 610. В отчете также указано, что смартфон будет иметь 6 ГБ оперативной памяти. Там нет упоминания о внутренней памяти, однако телефон может предложить до 128 ГБ памяти.