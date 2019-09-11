Oppo A9 (2020) удивил характеристиками

Официально представлен смартфон Oppo A9 (2020), который поразит вас своими параметрами. Дело в том, что у данного смартфона есть камера на 48 мегапикселей, которая снимает в очень высоком разрешении, может похвастаться четкостью фото на уровне зеркального фотоаппарата, при этом есть батарея на 5000 мАч, 8 гигабайт оперативной памяти и тьма других преимуществ. При этом смартфон не является флагманом, он не стоит бешеных денег, не требует дорогого ремонта в случае чего. Это смартфон среднего класса с невероятно продвинутыми характеристиками, массой бонусов и прочими преимуществами, которые мы привыкли видеть у смартфонов топового уровня за тысячу долларов и больше. Жаль, цену в рублях на Oppo A9 (2020) мы пока что не знаем.