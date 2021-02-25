Oppo A93 получает обновление ColorOS 11 на базе Android 11

Oppo выпустила обновление программного обеспечения для смартфона A93. Устройство получает новый ColorOS 11 на базе операционной системы Android 11. Некоторые телефоны компании уже получили данное обновление. Производитель сообщил, что обновление запускается поэтапно, но судя дорожной карте обновлений, ColorOS 11 на базе Android 11 заявлен на февраль 2021 года.

ColorOS 11 предлагает стандартные функции Android 11 в паре с богатыми настройками пользовательского интерфейса. Добавлена функция Always-on Display для создания собственных тем, значков. ColorOS 11 предлагает три стиля темных режимов: Enhanced, Medium и Gentle, а также функцию Sound Mix и многое другое.