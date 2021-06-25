Oppo A93s 5G получит SoC Dimensity 700

Китайский оператор China Telcom раскрыл характеристики смартфона Oppo A93s 5G, официальный релиз которого состоится уже 7 июля. Итак, аппарат получит расцветки White Peach Soda, Early Summer Light Sea и Summer Night Star River, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флещ-памяти, 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+, селфи-камеру разрешением 8 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, разъем USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездо, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки на 18 Вт.

Комментарии и отзывы Oppo A93s 5G
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