Oppo A98 5G со 120-Гц экраном показали на рендере

В базах данных сразу нескольких регуляторов обнаружились упоминания и качественное изображение смартфона Oppo A98 5G, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит 6,7-дюймовый LTPS-экран с разрешением 1080:2400 пикселей, соотношением сторон 20:9, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Panda Glass, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку 67-Вт проводной зарядки, предустановленную ОС Android 13 с прошивкой ColorOS 13, боковой дактилоскопический сенсор, поддержку сотовых сетей пятого поколения 5G, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5, размеры 165,6:76,1:8,2 мм и массу 192 г.