Oppo Enco Free беспроводные наушники с шумоподавлением

Компания Oppo представила наушники Enco Free.

Это беспроводные наушники, по дизайну напоминает наушники Apple AirPods.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и продвинутую систему шумоподавления. Oppo Enco Free используются композитные мембраны из магния, титана и алюминия и сенсорное управление для музыки и входящих вызовов.

Автономность Oppo Enco Free до 5 часов, а зарядный кейс добавит еще 20 часов работы.

Oppo Enco Free поступят в продажу в последний день 2019 года 31 декабря с ценником в 100 долларов.