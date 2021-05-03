Смартфон Oppo F11 Pro получает стабильное обновление ColorOS 11 на базе Android 11 в Индии. Об этом компания объявила в своем официальном аккаунте в Twitter. Обновление под номером CPH1969NV1B_11_F.09 весит 2,81 ГБ. Ожидается, что обновление принесет стандартные изменения и функции Android 11, а также пузыри чата, обновления конфиденциальности и безопасности, мультимедиа настройки и многое другое. Компания развертывает обновление ColorOS 11 на базе Android 11 и для других своих устройств.

Смартфон Oppo F11 Pro поступил в продажу в 2019 году, тогда он поставлялся с ColorOS 6 на базе Android 9 Pie из коробки. Затем устройство было обновлено до ColorOS 7 на базе Android 10.