Oppo F11 Pro получает стабильное обновление ColorOS 11 на базе Android 11

Смартфон Oppo F11 Pro получает стабильное обновление ColorOS 11 на базе Android 11 в Индии. Об этом компания объявила в своем официальном аккаунте в Twitter. Обновление под номером CPH1969NV1B_11_F.09 весит 2,81 ГБ. Ожидается, что обновление принесет стандартные изменения и функции Android 11, а также пузыри чата, обновления конфиденциальности и безопасности, мультимедиа настройки и многое другое. Компания развертывает обновление ColorOS 11 на базе Android 11 и для других своих устройств.

Смартфон Oppo F11 Pro поступил в продажу в 2019 году, тогда он поставлялся с ColorOS 6 на базе Android 9 Pie из коробки. Затем устройство было обновлено до ColorOS 7 на базе Android 10.
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