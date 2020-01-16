Oppo F15 выглядит прекрасно

В последнее время крупные производители смартфонов стали все чаще оборудовать свои новинки большими дисплеями, так как потенциальным покупателям это нравится. Более того, многие пользователи берут смартфон не для звонков, а для выхода в интернет или для общения в социальных сетях, когда большая диагональ значит куда больше, чем остальные преимущества. Теперь на рынок вышел смартфон Oppo F15, который при довольно низкой стоимости может похвастаться диагональю дисплея в 6,4 дюйма. Этого с головой достаточно, чтобы вы получали контент в высоком качестве и получали от него максимум удовольствия. К сожалению, пока что цену для нашего рынка мы не знаем, но это точно будет доступный смартфон для всех и каждого. Стоит обратить внимание.